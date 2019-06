Dito medio Sarri, tifosi Juve furiosi: "Vergognatevi! Un mese per aspettare chi dedicava la coppa ai napoletani?" [FOTO]

Sarri contro la Juve, i supporters della Vecchia Signora non dimenticano. E' di pochi minuti fa la notizia dell'ufficialità dell'arrivo in panchina alla Juventus di Maurizio Sarri. Molti tifosi della Juve, però, sui social hanno espresso tutto il loro disappunto per questa operazione condotta in porto dalla dirigenza bianconera con parole anche piuttosto dure ed al veleno: "Vergognatevi! Cioè avremmo appettato un mese per questo? Per uno che tre settimane fa dedicava l’Europa league ai napoletani?"

Sarri dito medio Juve, la reazione dei tifosi dopo l'annuncio

Uno che ci faceva il dito medio dal pullman? Allora mi chiedo perché non Conte? O pochettino? Se si guarda solo il gioco allora perché non Ten Hag?". Insomma, come inizio non è di certo dei migliori.