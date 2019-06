Sarri alla Juve, i tifosi bianconeri contrari! Sul web spopola l'hastag #SarriOut

Sarri-Juve, i tifosi già lo vogliono via. Ancora non è arrivata l'ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Intanto, sul web, spopola l'hastag #sarriout. Molti tifosi bianconeri mostrano pollice verso verso l'ex allenatore del Napoli, postando brani di vecchie interviste e frasi del tecnico ai tempi di Napoli ma il fronte è spaccato e molti criticano chi contesta a prescindere l'ipotesi dell'arrivo a Torino dell'allenatore del Chelsea. Alcuni ironizzano ricordando l'analogo hastag #Allegriout, altri ne approfittano per dare sostegno alla Juventus qualsiasi scelta faccia.