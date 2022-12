Sampdoria Napoli, biglietti settore ospiti in vendita dal 27 dicembre: ecco il prezzo

Si torna allo stadio! Presto ricomincerà il campionato di Serie A e sebbene i tifosi del Napoli non potranno andare in trasferta a San Siro per Inter-Napoli, sarà invece consentita al pubblico napoletano la trasferta di domenica 8 gennaio per Sampdoria Napoli, giornata 17 di Serie A, in programma alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Marassi, a Genova. Biglietti settore ospiti in vendita dal 27 dicembre.

Ultime notizie. I biglietti del settore ospiti per i tifosi del Napoli saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 27 dicembre 2022, solo per i possessori di tessera del tifoso SSC Napoli, salvo differenti indicazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza.

Dove acquistare i biglietti settore ospiti Sampdoria-Napoli? Online sul sito di Ticketone o presso i rivenditori fisici di Ticketone.

Quanto costano i biglietti del settore ospiti? Il prezzo è di 30 euro.

I tifosi del Napoli che intendessero andare in trasferta a Genova per Samp Napoli, sono invitati a prendere visione del regolamento d'uso dello stadio Ferraris sul sito della Sampdoria. Inoltre, ai tifosi ospiti si consiglia di utilizzare l'uscita dell'autostrada Genova Est e di parcheggiare nel parcheggio chiamato "Piastra Genova Est". È obbligatorio portare con se un documento d'identità insieme al biglietto nominativo.