Sampdoria, guariti i quattro calciatori positivi al Coronavirus

Ultime notizie calcio - Buone notizie per la Sampdoria ed in generale per tutto il movimento calcistico italiano, che si prepara a vedere tornare la Serie A. Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club, infatti, i blucerchiati hanno comunicato che i quattro calciatori risultati positivi qualche tempo fa al Coronavirus sono definitivamente guariti. Di seguito il testo del comunicato:

"L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi"