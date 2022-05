Salernitana-Udinese 0-4, dolce sconfitta: raggiunta la salvezza!

Ultime calcio - Una sconfitta pesante ma dolce per i granata che riescono nel miracolo e si salvano. Finisce 0-4 all'Arechi con un primo tempo disastroso per la Salernitana ma che, complice il pareggio per 0-0 del Cagliari a Venezia, raggiunge la salvezza.

Davide Nicola

Salernitana Udinese 0-4: risultato e tabellino

RETI: 6′ Deulofeu, 34′ Nestorovski, 42′ Udogie, 57′ Pereyra

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber (63′ Ribery), Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly (46′ M. Coulibaly), Bohinen (63′ Kastanos), Verdi (63′ Perotti), Ruggeri (46′ Zortea); Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Russo, Fiorillo, Capezzi, Di Tacchio, Dragusin, Gagliolo, Obi. Allenatore: Nicola

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao (87′ Benkovic), Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra (68′ Pafundi), Walace, Makengo, Udogie (68′ Soppy); Deulofeu (46′ Samardzic), Nestorovski. A disposizione: Santurro, Gasparini, Arslan, Ballarini, Jajalo, Marì, Pussetto, Zeegelaar. Allenatore: Cioffi

ARBITRO: Daniele Orsato

AMMONITI: Belec, Pereyra