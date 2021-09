Salernitana, tutta la trattativa che porterà alla firma di Ribery

Ultime calcio - TuttoSalernitana parla della trattativa che nella giornata di domani porterà Franck Ribery a firmare conla Salernitana. Il ds Fabiani ha in pugno il campione francese: l'affare è cominciato con persone molto vicine al calciatore che hanno sondato la sua disponiibilità. Una volta visti video e foto di città e tifoseria, valutate le potenzialità della rosa e chieste garanzie sulle prospettive societarie dal 1° gennaio in poi, ha finito per essere travolto dalla passione. Contratto da circa 2 milioni di euro più bonus con incentivi in base alle presenze. Fondamentale infine il placet della famiglia, per una piazza calda e stimolante. Il francese è atteso domattina a Capodichino, aeroporto di Napoli. Quindi arrivo in città e oranzo con la dirigenza dopo visite mediche, firma e annuncio ufficiale.