Manolas accolto come un eroe a Salerno: "Difendiamo la Serie A" | FOTO

Oltre 3mila tifosi questo pomeriggio hanno seguito la seduta di allenamento a porte aperte che la Salernitana ha disputato allo stadio Arechi. La società, alla vigilia del match contro l'Empoli, ha ricevuto l'abbraccio della sua gente, nella speranza di caricare il gruppo in vista dello scontro salvezza di domani sera. "Difendiamo la Serie A", il grido lanciato a più riprese dalla Curva Sud che ha incitato dal primo all'ultimo i calciatori. Cori anche per il dg Walter Sabatini, presente a bordo campo.

A seduta in corso è arrivato anche Kostas Manolas: il difensore greco sarà il decimo rinforzo del mercato invernale della Salernitana. L'ex Roma e Napoli era svincolato e nelle prossime ore sarà annunciato dal club campano. Da capire se domani sera potrà accomodarsi almeno in panchina. Sul fronte tecnico Inzaghi dovrebbe riconfermare il 3-4-2-1 con Kastanos e Candreva alle spalle di Dia. Probabile l'impiego a partita in corso del neo attaccante Weissman. A riportare la notizia è Sportmediaset.