Sale la febbre per Napoli-Barcellona, centinaio di tifosi presenti all'esterno dell'hotel dei blaugrana: traffico paralizzato [FOTO CN24]

Ultime notizie Napoli. Sale l'attesa per Napoli-Barcellona, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio San Paolo. Nonostante manchino ancora diverse ore al calcio d'inizio, sono già diversi i tifosi in spasmodica tribololazione per il match. Oltre ai paganti già in fila all'esterno dello stadio di Fuorigrotta, c'è anche un nutito numero di supporters presenti all'esterno dell'NH Hotel di Via Medina dove soggiorna il Barcellona. Tutti a caccia di una foto o un autografo con Messi e compagni, la strada è stata transennata per evitare il passaggio con il traffico che risulta paralizzato.

