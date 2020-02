Tifosi Napoli-Barcellona in fila al San Paolo

Ultime notizie Napoli. Sale l'attesa per Napoli-Barcellona, sfida di questa sera al San Paolo valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I cancelli dell'impianto di Fuorigrotta apriranno alle 17 e già da diversi minuti ci sono molti tifosi ad aspettare in fila.

