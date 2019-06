Ruud Krol compie 70 anni, festa di compleanno da D'Angelo Santa Caterina: presenti anche Vinicio e Ferlaino [FOTO & VIDEO CN24]

Compleanno speciale per Ruud Krol, ex attaccante del Napoli dal 1980 al 1984, oggi allenatore. Settanta anni dal sapore speciale: party organizzato da D'Angelo Santa Caterina, con tanti vecchi amici e colleghi. Presenti alla festa di compleanno dell'olandese, tra gli altri, anche Luis Vinicio, Corrado Ferlaino, Gianni Improta, Beppe Bruscolotti, Bruno Giordano e l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Per l'occasione la location in pieno centro città si è trasformata in un museo: esposizione di maglie storiche e cimeli appartenenti all'avventura sotto l'ombra del Vesuvio. Canti e balli scatenati, tutto condito da mandolino, posteggia e l'immancabile Surdato 'nnammurato.

Durante la cena lo stesso Krol ne ha approfittato per ringraziare i presenti e ha raccontato diversi aneddoti sulla sua avventura in maglia azzurra.

Clicca sul file in allegato per guardare il video e le foto targate CalcioNapoli24.it