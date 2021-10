Roma, tegola Smalling: infortunio muscolare per il difensore, in dubbio per il Napoli

Problemi in difesa per la Roma. Chris Smalling ha infatti riportato una lesione al flessore della coscia destra e resterà fuori per due o tre settimane. Il difensore centrale inglese era stato schierato titolare nelle ultime due partite ufficiali giocate contro lo Zorya in Conference League e l'Empoli in Serie A e proprio nel finale della gara coi toscani aveva accusato un problema muscolare dopo uno stop volante con cui aveva fermato una ripartenza ospite.

In quali gare mancherà Smalling

Smalling aveva già saltato quattro partite in questo avvio di stagione (i playoff di Conference contro il Trabzonspor e quelle di campionato contro Fiorentina e Salernitana) per un problema alla coscia. Sin qui il difensore ex Manchester ha messo insieme sei presenze e 312 minuti in campo tra Serie A e Conference. Ora sarà di nuovo costretto a restare ai box e rischia di saltare 3 big match dei giallorossi. Dopo la sosta per le nazionali, la Roma tornerà in campo domenica 17 ottobre alle 20:45 in campionato sul campo della Juventus. Quattro giorni dopo, giovedì 21 ottobre, i giallorossi sfideranno il Bodo Glimt in Conference League, impegno seguito tre giorni dopo dalla partita dell'Olimpico contro il Napoli. Mercoledì 27 ottobre i giallorossi giocheranno il turno infrasettimanale sul campo del Cagliari, per chiudere il mese il 31 in casa contro il Milan. Lo riportano i colleghi di Sky Sport

