Roma, stiramento al flessore per Mkhitaryan: a rischio il resto della stagione

Ultime calcio - Brutte notizie per la Roma su Henrikh Mkhitaryan: il trequartista armeno, fermatosi ieri durante il match contro il Leicester, valido per l'andata della Conference League, ha riportato uno stiramento al flessore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, preoccupano non poco le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. La speranza della Roma è di riaverlo a disposizione per l'eventuale finale di Conference League, in programma il prossimo 25 maggio a Tirana. Il rischio è di non vederlo più in campionato prima della fine della stagione.