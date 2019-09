Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: esordio dal primo minuto per Veretout e Chiriches, Dzeko contro Caputo

Il primo posticipo di questa terza giornata di Serie A vedrà la Roma ospitare in casa il Sassuolo. 4-2-3-1 per Fonseca, con Veretout e Cristante in mezzo al campo ed il tridente composto da Mkhitaryan, Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko. In neroverde, invece, esordio dal primo minuto per Chiriches, che giuderà la difesa di De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi; Caputo, Defrel.