“Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito”, questa la nota ufficiale della Roma dopo l’operazione di Nicolò Zaniolo che, sempre attraverso i canali ufficiali del club, afferma: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma”.