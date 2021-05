Ultime calcio - Tegole in casa Roma dopo la gara di Europa League contro il Manchester United. L'infermeria si riempie e le notizie non sono positive: lesione al flessore sinistro per Leonardo Spinazzola, una lesione al flessore destro per Jordan Veretout. Amadou Diawara ha un sovraccarico pubico, risentimento al flessore destro per Carles Perez e lussazione alla spalla sinistra per Pau Lopez.