Roma-Lazio, tensioni tra tifosi prima del match: sequestrati coltelli e mazze

Tensione anche fuori lo stadio Olimpico per il derby tra Roma e Lazio. L'evento in notturna mancava da 6 anni per motivi di ordine pubblico. E per tutta la giornata le forze dell’ordine hanno evitato contatti tra le due tifoserie, procedendo anche al sequestro di un piccolo arsenale. Nel pomeriggio un lancio di fumogeni, petardi e bombe carta nei pressi del bar River davanti allo stadio Olimpico, ha costretto gli agenti a usare l'idrante, sebbene per pochi secondi.

I tifosi sono tenuti sotto controllo da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Sempre nel pomeriggio è stato evitato il contatto tra due gruppi di tifosi fuori dallo stadio. Dopo l'ingresso dei gruppi riconducibili alle due componenti ultras, si è registrata la presenza di due gruppi, pari a 300 persone, in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti avevano il volto travisato, indossando caschi e oggetti atti ad offendere. Lo schieramento delle Forze di Polizia a delimitare il confine delle aree rispettivamente destinate a ciascuna tifoseria ha consentito di impedire l'avanzare del gruppo dei tifosi romanisti, così come dei sostenitori laziali, ciascuno dei quali è rimasto nella posizione iniziale. A riportare la notizia è Sky News 24.