Napoli calcio - Dopo la gara contro il Torino in programma alle ore 18 allo stadio 'Diego Armando Maradona', la prossima partita di campionato del Napoli sarà in trasferta in casa della Roma che in serata affronterà la Juventus. Nei giallorossi c'è un solo diffidato che, in caso di giallo all'Allianz Stadium salterebbe il match contro la formazione di Spalletti. Il nome da attenzionare è quello di Cristante che quasi certamente partirà titolare.