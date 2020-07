Roma, i carabinieri a casa di Bruno Peres: sequestrato il suo attico

Ultime notizie calcio Napoli - Brutta notta per Bruno Peres, difensore della Roma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, alle 4 del mattino i militari si sono presentati all'ingresso dell'attico nella zona residenziale del Torrino per apporre i sigilli alla struttura dove vive il terzino della Roma. Il sequestro dell'appartamento è uno dei tanti eseguiti nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di 28 persone per associazione a delinquere. Da segnalare, però, che il brasiliano non ha nulla a che fare con questa indagine dal momento che ha un regolare contratto di comodato d'uso dell'alloggio in cui vive.