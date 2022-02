Roma: Friedkin spende 535 milioni in 18 mesi

Ultimissime notizie che riguardano la Roma calcio che ha investito quasi 600 milioni in 18 mesi con i Friedkin e ora con l'arrivo di Mourinho ancor di più.

E' la Gazzetta dello Sport che analizza le uscite della Roma:

Dan Friedkin, proprietario della Roma, in 18 mesi da numero uno del club, ha già investito nel club giallorosso più di mezzo miliardo di euro. L'investimento iniziale per acquistare la società è stato di 199 milioni di euro, ma da agosto 2020 ad oggi, sono stati "iniettati" nelle casse ben 335,8 milioni di euro per le esigente del "working capital" del gruppo. Per questo motivo, l'attuale gestione deve convivere con una crisi di liquidità che coinvolge il mercato. Facendo una facile media, i Friedkin hanno dovuto investire circa 18,7 milioni al mese. Questo solo per la gestione corrente, in sintesi per tenere in vita il club. La situazione dei conti intanto non migliora, anzi. L'indebitamento finanziario netto adjusted è di 322 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in crescita di più di 10 milioni rispetto a giugno. Questo fa pensare che, da qui al prossimo giugno, i proprietari della Roma saranno ancora costretti a mettere mano al portafoglio per tenere viva l'attività corrente.