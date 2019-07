Rog saluta Napoli: "Città stupenda, grazie di tutto! Parlerò con orgoglio di questi anni" [FOTO]

La SSC Napoli ha ceduto le prestazioni di Marko Rog al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista croato si prepara ad affrontare una nuova stagione nel campionato italiano di Serie A con la maglia rossoblu e pochi minuti fa ha voluto dedicare un pensiero ai suoi ex tifosi napoletani, ringraziando il club e la città per gli anni passati a Napoli.

Ecco le parole di Marko Rog: "Grazie Napoli, città stupenda: potrò parlare sempre con orgoglio del nostro tempo insieme. Grazie a tutte le persone del club con cui ho avuto il piacere di lavorare: professionisti esemplari per competenze e umanità. Grazie ai miei compagni con cui ho condiviso momenti indimenticabili e dai quali ho potuto imparare molto. Grazie, di cuore, a tutti: a Napoli e alla SSC Napoli. Con voi sono cresciuto e ora sono pronto per una nuova avventura: la più importante. #forzaCasteddu. Marko".