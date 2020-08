Ritiro Campagnaro, la Serie B omaggia l'ex Napoli: "Salvezza a 40 anni, da sempre esempio per tutti"

Ultime notizie calcio. Hugo Campagnaro ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'ex difensore del Napoli lo ha fatto trascinando il suo Pescara alla salvezza nello spareggio contro il Perugia. La Serie B ha voluto così omaggiare l'argentino con uno splendido messaggio:

"Ha messo fine alla sua carriera da calciatore nel migliore dei modi, Hugo Campagnaro, che a 40 anni ha guidato la difesa e la squadra al raggiungimento della salvezza nel Play Out di ieri sera. Una prestazione da applausi la sua, come la sua intera carriera. Marcatura perfetta, esperienza e qualità tecniche intramontabili quelle del difensore argentino, che hanno aiutato il Pescara Calcio a raggiungere, non senza soffrire, la salvezza. Un omaggio doveroso per un giocatore da sempre esempio per compagni e avversari".