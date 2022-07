"Arriva, arriva", Starace risponde ad un tifoso sul tema Mertens: rinnovo più vicino? | VIDEO

Calciomercato Napoli. Dries Mertens è ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portate al clamoroso ritorno del belga in extremis.

Rinnovo Mertens, annuncio Starace

Di Mertens hanno parlato sia il vicepresidente Edo De Laurentiis, sia il ds Giuntoli che non hanno chiuso all'ipotesi firma. Intanto da Dimaro, come svelato da Luca Cerchione, c'è anche un simpatico siparietto con il magazziniere Tommaso Starace che è anche un grande amico di Mertens.

Starace, stimolato da un tifoso che gli ha chiesto se Mertens potesse arrivare a Dimaro, ha risposto: "Arriva, arriva", sorridendo al giovane tifoso. Che la trattativa per il rinnovo possa essere arrivata ad una svolta?