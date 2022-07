Rinnovo Mertens, Giuntoli annuncia: "Ha rifiutato l'offerta di ADL"

Sempre ritiro di Dimaro ha parlato in conferenza stampa anche Cristiano Giuntoli sul calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo ha voluto svelare l'offerta formulata a Dries Mertens da parte del presidente De Laurentiis.

Rinnovo Mertens: le parole di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Queste le parole di Cristiano Giuntoli sul rinnovo di Mertens:

"Per Mertens, non lo sto gestendo in prima persona: ci confrontiamo sempre con mister e presidente, ma in questo caso Dries ha un rapporto straordinario con De Laurentiis. Hanno parlato a lungo e fino a poco fa, Aurelio gli ha fatto un'offerta importante di quasi 5 milioni lordi: parenti a 2,5 netti, che non è stata accettata. Questo è il disegno molto semplice".