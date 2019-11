Rifinitura Napoli ad Anfield: risate collettive, discorso di Ancelotti alla squadra ed anche Edo a bordo campo [VIDEO CN24]

Ultime notizie calcio Napoli - Una notte fondamentale quella che attende il Napoli domani, con gli azzurri attesi ad Anfield per una gara che può sancire il passaggio del turno da parte della squadra di Ancelotti. Per centrare questo traguardo e conquistare il pass per gli ottavi di finale, sarà necessario vincere contro il Liverpool in trasferta, con un risultato positivo che sarebbe un ottimo modo per uscire da questa crisi in cui si trova la squadra da un mese a questa parte.

Rifinitura Napoli Anfield

In questi istanti, proprio in quel di Anfield, è in corso la rifinitura del Napoli in un clima comunque molto sereno: il gruppo, infatti, si è lasciato andare ad alcune risate collettive, con Ancelotti che ha voluto a parlare a tutta la squadra, riunita per questo a centrocampo. A bordo campo presente anche Edo De Laurentiis. Ad inizio allenamento gli azzurri hanno effettuato il classico torello ed anche in questo caso ci sono state risate, a conferma di quanto il clima tra i ragazzi stia tornando ad essere pian piano quello giusto.