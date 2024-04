Retroscena Il Mattino - Conte dopo Torino-Napoli ha rifiutato 8 milioni, contratto senza clausole e via libera allo staff: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta un retroscena di gennaio, con il 'no' di Conte a De Laurentiis:

"Dopo il rifiuto a gennaio, quando dopo il ko con il Torino il Napoli presentò una proposta che sembrava irrinunciabile: quasi 8 milioni all'anno e la possibilità di risolvere il contratto, senza penali, quando voleva anche a maggio. In nome dell'anno sabbatico, Conte declinò l'invito.

Tre mesi fa, dopo il 3-0 con il Torino, l'assalto fu davvero all'arma bianca. Mai De Laurentiis era arrivato a offrire un contratto con clausole rescissorie unilaterali a favore del proprio tecnico, senza penali. Un modo per dirgli: se le cose non ti piacciono, vai via quando vuoi. Prendere il Napoli in quel momento non era semplice. Va bene "la carta bianca", gli 8 milioni all'anno, il via libera al suo staff ma Conte non ha creduto alle capacità del Napoli di rialzare la testa. Adesso no".