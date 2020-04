Retromarcia Tottenham dopo le contestazioni: niente cassa integrazione per i dipendenti, riduzioni solo per i dirigenti

Ultime notizie calcio. Il Tottenham era finito nell'occhio del ciclone in Inghilterra dopo aver annunciato di voler mettere in cassa integrazione i propri dipendenti per l'emergenza Coronavirus. Una scelta che non è piaciuta a tifosi ed ex giocatori, che non hanno risparmiato critiche alla dirigenza degli Spurs per voler usufruire di aiuti statali.

Dopo le tante critiche è arrivata così la retromarcia: gli Spurs, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato che pagheranno lo stipendio per intero delle mensilità di aprile e maggio ai propri dipendenti. Le riduzioni salariali saranno invece applicate solo ai dirigenti del club.