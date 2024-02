Retegui ricoverato a Genova! L'attaccante ha accusato un malore in aereo: i dettagli

Mateo Retegui è stato ricoverato presso l'ospedale San Martino di Genova.

"L'attaccante della Nazionale ieri pomeriggio aveva rimediato un forte colpo alla testa a seguito di uno scontro di gioco con Ostigard e in serata è stato ricoverato in via precauzionale dopo avere accusato un leggero malessere sul volo che riportava il Genoa a casa dopo la trasferta di Napoli.

Appena atterrato a Genova, Retegui si è recato presso il pronto soccorso del policlinico San Martino dove si è sottoposto a una Tac cerebrale che ha dato esito negativo. Retegui, sempre a titolo precauzionale e per scongiurare qualsiasi tipo di rischio, trascorrerà la notte in ospedale in osservazione e con ogni probabilità verrà dimesso domenica in mattinata".