Restyling stadio Maradona, arrivano 150 milioni di euro per il rifacimento dell'impianto: c'è l'annuncio dal Comune di Napoli

Ultime notizie Napoli - Lo stadio Diego Armando Maradona si avvia sempre di più verso i lavori di restyling in vista di Euro 2032. La città di Napoli ha candidato l'impianto di Fuorigrotta per ospitare le gare degli Europei che si terranno nel 2032 e da Comune di Napoli e Regione Campania è già partito un piano di restyling decisamente importante.

A tal proposito, l'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza, ha esultato sul proprio profilo Facebook per un finanziamento da 150 milioni di euro per il rifacimento dello stadio Maradona. Il CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è pronto a mettere i fondi per ammodernare e cambiare il look allo stadio cittadino.

Restyling stadio Maradona, l'annuncio dell'assessore Cosenza

Restyling stadio Maradona, l'annuncio dell'assessore Cosenza

Di seguito l'annuncio dell'assessore Cosenza: