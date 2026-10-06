Restyling stadio Maradona, arrivano 150 milioni di euro per il rifacimento dell'impianto: c'è l'annuncio dal Comune di Napoli
Restyling stadio Maradona, l'annuncio dell'assessore Cosenza
Ultime notizie Napoli - Lo stadio Diego Armando Maradona si avvia sempre di più verso i lavori di restyling in vista di Euro 2032. La città di Napoli ha candidato l'impianto di Fuorigrotta per ospitare le gare degli Europei che si terranno nel 2032 e da Comune di Napoli e Regione Campania è già partito un piano di restyling decisamente importante.
A tal proposito, l'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza, ha esultato sul proprio profilo Facebook per un finanziamento da 150 milioni di euro per il rifacimento dello stadio Maradona. Il CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è pronto a mettere i fondi per ammodernare e cambiare il look allo stadio cittadino.
Restyling stadio Maradona, l'annuncio dell'assessore Cosenza
Di seguito l'annuncio dell'assessore Cosenza:
"Il Cipess ha confermato il finanziamento dei 150 milioni per il rifacimento dello Stadio Maradona.
Grazie a Roberto Fico. Ha mantenuto una promessa non facile. Proponendo una importante rimodulazione di fondi. Rimediando a precedenti stranezze sui finanziamenti stadi in Regione. Napoli è Napoli.
Grazie al Governo ed in particolare ai Ministri Abodi e Foti. Obiettivamente nell’ambito dello sport il Governo non sta guardando al colore politico, la sinergia con Napoli è molto forte: con America’s Cup, la partita di esordio della nazionale di Pallavolo, e adesso lo Stadio.
Grazie al Comune di Napoli, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale, ai tanti uffici fortemente coinvolti in questa complessa vicenda.
Ed in definitiva: FNS dove N è Napoli squadra ma soprattutto Napoli Città. Sempre più una Città Squadra".