Repubblica - Voragine sulla fascia sinistra: la cessione di Kvara brucia ancora di più

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica commenta il momento 'no' degli azzurri colpiti dai tanti infortuni:

"Il latte ormai è stato versato ed è dunque del tutto inutile continuare a piangersi ancora addosso, nel quartier generale di Castel Volturno, anche se i motivi per lamentarsi - dopo l’infausta conclusione del mercato invernale - si sono nelle ultime ore addirittura accentuati. Al mancato arrivo dei rinforzi si è infatti aggiunta pure l’emergenza infortuni e per Antonio Conte non sarà di conseguenza facile tenere alta la linea di galleggiamento del Napoli: reduce da due pareggi consecutivi, riavvicinato in classifica dall’Inter (adesso a - 1) e atteso dopodomani pomeriggio dalla difficile trasferta contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma: ore 18. Piove sul bagnato, in casa della sfortunatissima capolista. Il vaso è traboccato infatti per il ko - lesione muscolare - di Neres, che s’è aggiunto ai precedenti problemi fisici che avevano già spedito in infermeria Olivera e Spinazzola. Sulla fascia sinistra del Napoli si è aperta una spaventosa voragine e con il senno di poi brucia ancora di più la cessione di Kvaratskhelia. Ma è impossibile tornare indietro e tocca dunque a Conte trovare gli antidoti giusti contro l’emergenza, in attesa che il vento giri e vengano spazzate via le tante nuvole comparse all’improvviso sulla testa degli azzurri".