Repubblica - Universiadi, lavori al San Paolo anche di notte! Mancano da sistemare i sediolini. Ennesimo scontro tra de Magistris e De Luca

«Lavoriamo anche di notte. Dobbiamo finire il San Paolo in tempo». È questo il mantra ripetuto in maniera ossessiva all’interno dello stadio, il cui volto, a 28 giorni dalla cerimonia di apertura delle Universiadi, ha ancora i segni di un ritardo evidente ( ma consapevole) per consentire al Napoli di chiudere il campionato senza disagi. Come riportato da Repubblica, il sindaco de Magistris non è preoccupato dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina. «Sono tornato pieno di emozione. Avremo un impatto emotivo e un colpo d’occhio straordinario il 3 luglio» .

Ennesima polemica con il governatore, Vincenzo De Luca. «Sono convinto che le Universiadi – ha detto de Magistris – saranno un’occasione importante per la città che si farà trovare pronta. Se penso che a luglio scorso tutti avevano mollato, tranne noi e la Fisu, e vedo dove siamo arrivati oggi, significa che Napoli può affrontare qualsiasi sfida per reggere di fronte a governi che non esistono e di fronte ad una Regione incapace di usare correttamente la spesa pubblica».

Non si è fatta attendere la replica di De Luca. «Abbiamo investito 23 milioni nello stadio e fino a due anni e mezzo fa il Comune aveva garantito di occuparsi della ristrutturazione, poi ci hanno comunicato che il Credito Sportivo non avrebbe concesso il mutuo per la ristrutturazione».

Parole confermate pure all’interno del San Paolo. «Qui paga tutto De Luca» , è questa la battuta pronunciata in cantiere da alcuni architetti: 300 gli operai in azione. Tre turni, due operativi e uno logistico. E l’avvertenza è una sola: vietato guardare l’orologio. Si fanno tranquillamente le ore piccole perché non c’è un attimo da perdere. Le poltroncine dell’anello inferiore dei Distinti sono state montate, mancano quelle dell’anello superiore che nel frattempo è stato impermeabilizzato, quindi si potrà procedere all’installazione dei nuovi sediolini: 2000 al giorno, questo il ritmo. Il restyling della curva B, invece, sarà completato al termine della manifestazione (la parte inferiore) per lasciare spazio alla coreografia voluta da Balich.