Repubblica - Timida speranza di vedere Insigne in campo con il Barcellona: vuole giocare anche con un'infiltrazione

Ultimissime Napoli - L'edizione online de La Repubblica scrive sulle condizioni di Lorenzo Insigne:

"La diagnosi si farà attendere almeno fino a domani, quando saranno trascorse 36-48 ore dall'infortunio e sarà possibile certificare in maniera più precisa l'entità del danno all'adduttore subito da Lorenzo Insigne. Nel frattempo il capitano del Napoli resterà a riposo, con la speranza che si tratti di un problema meno grave di quanto era sembrato a caldo, sabato sera al San Paolo nel finale della sfida con la Lazio. Le lacrime dell'attaccante della Nazionale avevano fatto pensare inevitabilmente al peggio, visto che l'8 agosto è dietro l'angolo e c'è dunque pochissimo tempo per tentare un miracoloso recupero del leader azzurro, alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Barcellona. Ma c'è la timida speranza che il risentimento avvertito dal giocatore sia di natura più che altro ossea e non soprattutto muscolare. Insigne farà di tutto per esserci al Camp Nou, questo è certo. Anche a costo di stringere i denti ed eventualmente di sottoporsi a un'infiltrazione".