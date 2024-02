Repubblica - Superlega, De Laurentiis ne ha parlato con Laporta del Barça e con il CEO Reichart: ecco cosa filtra

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha parlato ieri di Superlega anche con il presidente del Barcellona Laporta, prima di ritrovarsi al Maradona con il CEO della società che produrrà la Superleague. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Hamsik partecipa con De Laurentis al pranzo Uefa nell’elegante cornice di Palazzo Petrucci a Posillipo: in 24 a tavola, Aurelio dice al presidente del Barça Laporta che la formula della Superlega così non lo convince. Ma poi allo stadio si siede accanto a Bernd Reichart, il ceo di A22, la società che la Superlega dovrà produrla: la partita la vede con lui, che ieri ha incontrato anche l’ad della Serie A Luigi De Siervo e ha appuntamenti con almeno altri tre club di Serie A. È presto per dire se il Napoli voglia esserci o no, ma ieri De Laurentiis avrà ritrovato l’ottimismo".