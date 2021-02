Repubblica senza pietà: un traguardo fallito dopo l'altro, la guerra fredda tra Gattuso e De Laurentiis un colpo di grazia che deresponsabilizza i calciatori

Ultime notizie Napoli - Il Napoli visto in Spagna non sembra avere le carte in regola per rialzare la testa. La squadra è apparsa infatti spenta, lenta e quasi svogliata fino all'intervallo, prima della rabbiosa e improduttiva reazione nella ripresa. Ne parla l'edizione online di Repubblica.

"Nemmeno la rinnovata fiducia di De Laurentiis è bastata a Gattuso per invertire la rotta, dopo la illusoria e breve reazione contro la Juve. Le due reti regalate agli avversari sono il manifesto di un gruppo che non impara dai suoi errori e li ripete ciclicamente, dando a volte la sensazione di farsi del male perfino da solo. La guerra fredda a distanza tra il presidente e la panchina è stato quasi un colpo di grazia, deresponsabilizzando i giocatori. E adesso lo spettro di una stagione deludente rischia di farsi sempre più concreto, con un traguardo fallito dopo l'altro"