Napoli - Emergenza del Napoli in difesa che porterà a Gattuso ad affidarsi alla coppia Amir Rrahmani e Nikola Maksimovic. Come riportato da Repubblica, sarà una coppa inedita che ha accumulato pochissimi minuti nelle gambe e tanti errori in questa nuova stagione. L’accoppiata Rrahmani-Maksimovic è obbligata: sono gli unici due centrali a disposizione. Il Napoli affida a loro l'accesso alla Finale di Coppa Italia contro un avversario molto complicato come l'Atalanta.