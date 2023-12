Repubblica - Clausola rescissoria e 'assicurazione sul silenzio': il rapporto attuale fra Spalletti e De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna di Repubblica torna a parlare del rapporto De Laurentiis-Spalletti dopo l'incontro tra i due per i Gazzetta Sports Awards:

"Tra i due ci sono un po’ di conti in sospeso e ballano i “milioncini” della clausola rescissoria, di cui il presidente non ha preteso formalmente il pagamento dal nuovo ct della Nazionale. È una sorta di “assicurazione” sul silenzio — a favore del numero uno del Napoli — sulle vere motivazioni che hanno spinto ad andar via il tecnico del terzo scudetto.

Ma il coperchio sopra la pentola a pressione traballa e anche ieri è stato sfiorato l’incidente diplomatico, quando è andato in scena sul palco della Msc Fantasia la premiazione della squadra dell’anno. De Laurentiis ha ricevuto l’anello e si è premurato di mandare due messaggi distensivi. Il primo per Spalletti. «Devo ringraziarlo per lo scudetto: è riuscito a modellare un gruppo come pochi e prima dell’inizio della seconda stagione gli avevo tolto sei giocatori sul mercato, facendo arrabbiare molti tifosi. Luciano ha saputo coniugare dei personaggi nuovi e li ha fatti subito valere al massimo»".