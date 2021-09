Ultime notizie calcio Napoli - Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha pubblicato il seguente Tweet:

"Per Napoli-Juve Dazn ha potenziato i server Dazn Hedge (di supporto ai punti di snodo di Tim, Vodafone, Fastweb etc) e conta di non ridurre la qualità video. Essendo il primo big match della Serie A, con milioni di spettatori attesi, per il broadcaster sarà un esame di maturità".