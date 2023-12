Repubblica - Mazzarri cambia la difesa per Napoli-Inter: Natan terzino, scelta la coppia centrale!

Ultime notizie SSC Napoli - È il giorno di Napoli-Inter, del ritorno di Mazzarri sulla panchina dello stadio che fu San Paolo ai suoi tempi e che oggi è Maradona. Ma con quali uomini lo farà? Spunta una grossa novità di formazione.

Per Napoli-Inter, Mazzarri sta provando a risolvere i problemi e fronteggiare pure un’emergenza: sono fuori per infortunio entrambi i terzini sinistri, circostanza evidenziata anche da De Laurentiis ieri. Finora è stato scelto Juan Jesus sulla corsia mancina, ne parla l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Il brasiliano ha sofferto più a Bergamo che a Madrid, ma ha un’interpretazione del ruolo conservativa: tiene molto la posizione e si sovrappone poco. L’atteggiamento finisce per penalizzare i movimenti della "catena" mancina e soprattutto Kvaratskhelia che rischia di dover coprire una porzione di campo più ampia. Mazzarri, dunque, sta pensando ad una novità in vista del big match di stasera contro l’Inter. Natan dovrebbe traslocare sulla fascia proprio al posto di Juan Jesus. Da un brasiliano all’altro. Sulla corsia mancina avrebbe meno responsabilità in marcatura e potrebbe sfruttare una buona corsa. Non è uno scattista, ma ha leve lunghe e soprattutto un piede mancino educato per confezionare cross invitanti per Victor Osimhen.