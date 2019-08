Repubblica - Marotta e Paratici, è guerra! I due non si parlano più da settembre, messaggi continui del bianconero a Wanda e Lukaku

Inter news - Fabio Paratici e Giuseppe Marotta non si parlano più. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna di Repubblica, con il Chief Football Officer della Juventus e l'amministratore delegato dell'Inter che dal 30 settembre 2018 non si rivolgono più la parola. Marotta è sembrato costretto a lasciare la Juventus. con Agnelli che ha deciso di puntare su Nedved e Paratici. Ma, come scritto da Repubblica, a fargli le scarpe è stato proprio Paratici.

Juve-Inter, Paratici contro Marotta

Mercato Inter - Appena Marotta ha varcato le porte della società nerazzurra, Paratici ha iniziato a tempestare di messaggi Wanda Nara per convincerla a portare Mauro Icardi in bianconero, con la moglie e procuratrice dell'ex capitano dell'Inter che prontamente li faceva leggere al neo amministratore delegato interista. Poi, è notizia degli ultimi giorni dell'inserimento prepotente della Juve nella corsa a Lukaku, il primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare il suo attacco.