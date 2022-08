Repubblica - La vittoria col Girona fa morale ma il Napoli è ancora in costruzione: due i promossi

Calcio Napoli - L'edizione napoletana di Repubblica commenta la vittoria del Napoli in amichevole contro gli spagnoli del Girona a Castel di Sangro:

"Buona la terza. Almeno per quanto riguarda il risultato. La vittoria col Girona (3-1) fa morale, ma il Napoli è ancora in costruzione. Lozano e Kvaratskhelia stanno carburando in vista del campionato: il Chucky propizia l’iniziale vantaggio, si procura un rigore e pennella un cross perfetto per Osimhen che sbaglia una facile occasione. Kvara, invece, accende i mille spettatori dello stadio Patini con le sue accelerazioni: salta l’uomo e poi mette la firma finale sul successo realizzando il penalty finale".