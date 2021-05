Repubblica - Il Napoli torna in Champions con merito, Gattuso e gli azzurri di nuovo padroni del proprio destino

Napoli - Con pieno merito il Napoli di Gattuso è ritornato in zona Champions League, grazie al travolgente successo di ieri pomeriggio (4-1) contro lo Spezia. La differenza l’hanno fatta la doppietta dello scatenato Osimhen e i gol di Zielinski e Lozano. Come riporta Repubblicail Napoli ha concretizzato con molto più cinismo del solito sotto porta. A differenza dell'andata gli azzurri si sono fatti bastare meno di mezz’ora per mettere le mani sulla vittoria, sbloccando subito il risultato con Zielinski e trovando il raddoppio con un’azione di rimessa iniziata dal polacco e conclusa con potenza dal nigeriano. Gattuso e gli azzurri sono di nuovo padroni del loro destino.