Repubblica - Fonseca vuole il rinvio di Roma-Napoli, l'emergenza infortuni preoccupa l'allenatore giallorosso

Napoli - Il rinvio Juve-Napoli ha creato polemica in Serie A. Paulo Fonseca si mostra sicuro ed elegante nell’affrontare un periodo complicato. Come riportato da Repubblica, è preoccupato Fonseca, che preferirebbe venisse spostato al lunedì il match con i partenopei. Il portoghese è alle prese con una vera e propria emergenza, che lo costringerà a non poter contare, oltre che su Veretout, su Smalling e Mkhitaryan. Il difensore inglese è di nuovo ko, stavolta per un problema muscolare alla coscia («Ma è uno stop precauzionale » ), all’interno di una stagione davvero maledetta per l’ex United. Mkhitaryan si è infortunato in Europa, riportando una lesione al polpaccio destra, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.