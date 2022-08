Repubblica - Dazn andrà in onda su Sky ma serviranno due abbonamenti: i dettagli

Calcio Napoli - Novità in arrivo per la serie A su Sky. Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica è stato raggiunto un importante accordo per la prossima stagione che inizierà nel weekend di Ferragosto:

"Gli irriducibili della parabola possono sorridere: il calcio tornerà (anche) su Sky. Dopo mesi di attesa, alla fine il doppio accordo è andato in porto: Tim ha rinunciato all’esclusiva sull’app di Dazn che aveva acquistato per 340 milioni nell’inverno del 2021. Certo, il calcio si vedrà ancora su TimVision. Ma ora la tv in streaming chiuderà l’intesa che già da maggio aveva trovato per trasmettere i propri contenuti anche su Sky.

Non pensate a partnership commerciali o a sconti per gli abbonati, non sperate in vantaggi economici: il consumatore non avrà alcun profitto, se non la possibilità di vedere la Serie A senza interruzioni dovute alla connessione internet. A patto di pagare 2 abbonamenti e quasi 50 euro al mese: i 29.99 di Dazn e i 19.90 del pacchetto Calcio di Sky".