Repubblica, Corbo: "Oriali isola lo spogliatoio e solleva Edoardo De Laurentiis dall'incarico! Da definire Sinicropi"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo un estratto dall'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica su gerarchie e ruoli nel nuovo Napoli:

"Sarà decisivo per le sorti del Napoli la qualità del rapporto che De Laurentiis avrà con Conte. Senza retropensieri e pec. I patti non scritti ci sono già. Devono accettarli. C’è una gerarchia intermedia. Mancava, se Spalletti ha dovuto aggiornare l’archivio dei livori per fuggire con una trovata neomelodica: “Me ne vado per amore di Napoli”. C’è di nuovo dopo Giuntoli un direttore sportivo, Giovanni Manna che dialogherà con Conte sul mercato. È ambizioso e informato, a sua volta marcato a vista da Andrea Chiavelli, che l’ha scelto e ha un ruolo nel ricostruire il club sulle sue macerie. L’altra pedina è Lele Oriali, l’uomo della svolta per Madrid ’82. Dalla gara con il Camerun in poi Bearzot ebbe un mediano meno difensivo ma di più dinamica intelligenza. Isolerà il gruppo Conte da procuratori e dirigenti, sollevando anche Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, da compiti inferiori al ruolo ma superiori alla sua esperienza. Niente di peggio che portare gli ordini del padre ad una squadra ostile, come quella sera del 5 novembre 2019, la scintilla della rivolta, con Allan e Insigne ribelli non gestiti. Valentina invece proseguirà nel marketing, si è distinta per inventiva, e avrà tempo per sostenere il rapper Geolier. Per Antonio Sinicropi, tutto da definire, direttore sportivo risucchiato dal collega Mauro Meluso in missioni astratte".