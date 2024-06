Repubblica - Conte ha già scelto il modulo per il suo Napoli: al "centro" c'è Kvaratskhelia

Ultime notizie SSC Napoli - Secondo l'edizione oggi in edicola di Repubblica, Antonio Conte avrebbe già scelto il modulo per la sua avventura sulla panchina dei partenopei:

"A Fuorigrotta nacque nel 2011 pure il 3-5-2 nel 3-3 contro il Napoli, diventato poi suo marchio di fabbrica tattico. In azzurro probabilmente lo sistemerà un pochino preferendo un 3-4-2-1 che non prescinderà da Kvaratskhelia. Conte lo ha definito incedibile (assieme al capitano Di Lorenzo): il Napoli non intende cederlo e il Psg ha capito quanto la strada sia in salita. L’obiettivo del direttore sportivo, Giovanni Manna, è blindare il numero 77 inserendo una clausola rescissoria. Le esigenze di mercato, dunque, sono altre: un difensore centrale (Buongiorno), un esterno a tutta fascia (Vanderson del Monaco) e un attaccante (forse due se parte Simeone) per sostituire Osimhen. In cima alla lista c’è sempre Romelu Lukaku che ha le caratteristiche giuste proprio come Artem Dovbyk, ucraino del Girona che piace pure al Milan".