Repubblica conferma - Ecco la reazione del Napoli in ritiro al fischio finale di Inter-Roma

Ieri CalcioNapoli24 vi ha raccontato in esclusiva e in anteprima, il boato con la reazione dei calciatori azzurri in ritiro, al fischio finale di Inter-Roma. L'edizione odierna di Repubblica conferma:

"Conte alla fine giurava sornione di aver visto «il secondo tempo di Fiorentina-Empoli, già soffriamo per le nostre partite, perché soffrire anche per quelle degli altri? Ho spento il telefono, alla fine ho sentito che qualcuno era contento ». I giocatori s’erano incollati alla tv in ritiro, una nemesi: dallo scudetto perso in albergo nel 2018 al sogno di una rivincita a sette anni di distanza. Sette come i minuti che si è fatto bastare McTominay per gettare una secchiata di benzina sull’incendio di Fuorigrotta, con un gol da uomo d’area che gli ha permesso di bucare al primo assalto la difesa del Torino".