Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta così la situazione legata a Victor Osimhen e al suo viaggio a Marrakech per la giornata odierna:

"Suppongo che gli organizzatori del Pallone d'oro africano sappiano che Osimhen gioca la Champions League nel Napoli, ma hanno organizzato lo stesso la premiazione stasera in Marocco. Idem per la Coppa d'Africa, in scena a gennaio e febbraio. Per la FIFA è tutto ok?".