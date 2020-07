Ultime calcio Napoli - Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha parlato della Champions League ad agosto su Twitter:

"La Champions League in piena estate è una folle anomalia, che (inconsciamente) metterà i giocatori anche davanti a una scelta: Final Eight o Ferragosto? A mio giudizio c'è un solo modo per spostare la bilancia: fissare subito un maxi premio, senza ipocrisie. Di soldi ne ballano tanti"