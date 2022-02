Report UEFA, 7 miliardi di euro di perdite a causa del Covid. Ceferin: "Solo con la collaborazione ne usciremo, non con azioni egoistiche come la Superlega"

Ultime mercato - La UEFA ha pubblicato la 13ª edizione del report European Club Footballing Landscape, il rapporto comparativo annuale sul calcio europeo per club.

Prefazione del presidente UEFA Aleksander Ceferin:

"Nella prefazione dell'anno scorso, ho espresso la speranza di vedere un barlume di ripresa, e così è stato. Con la stagione 2021/22 quasi al giro di boa, le affluenze si confermano in forte ripresa. Questo è un indicatore importante dello stato dei club; il risultato è stato raggiunto grazie agli enormi sforzi organizzativi e allo sviluppo di protocolli sanitari efficaci in tutta Europa"

Leggendo il rapporto, uno dei risultati più evidenti è che la maggior parte dei mancati introiti (oltre 4,4 miliardi di euro) è dovuta al calo di spettatori paganti, un flusso quasi cancellato (88% in meno) durante l'anno finanziario 2020/21 a causa dell'emergenza sanitaria. La vendita dei biglietti ha contribuito solo al 2% delle entrate dei club europei rispetto al 16% nel pre-pandemia.

Naturalmente, la perdita di incassi ha avuto conseguenze pesanti sulle finanze del club. Il report indica che l'impatto complessivo della pandemia sui ricavi del club nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 dovrebbe attestarsi sui 7 miliardi di euro.

Il documento mostra però che due importanti fonti di reddito per i club rimangono forti. Buoni i proventi televisivi del 2021, dopo le interruzioni e i cali del 2020. Inoltre, nel nuovo ciclo dei diritti per le competizioni UEFA per club (2021/22–2023/24) si è assistito a un ulteriore aumento delle entrate.

Le previsioni di Aleksander Ceferin: