Report allenamento Hellas Verona, allenamento mattutino in vista del Napoli: mini-partita con esercitazioni sul possesso palla

All’indomani dell’entusiasmante vittoria del ‘Bentegodi’ contro il Cagliari, nella partita che ha segnato la ripresa del campionato di Serie A TIM per i gialloblù, la squadra di mister Juric ha iniziato già stamane - domenica 21 giugno - a preparare il secondo match casalingo consecutivo, quello di martedì sera contro il Napoli. Per Veloso e compagni seduta mattutina allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera, con un allenamento defaticante per i giocatori impiegati contro il Cagliari, mentre per tutti gli altri attivazione fisica, esercitazioni sul possesso-palla, mini-partite a tema a campo ridotto e lavoro aerobico. Domani, lunedì 22 giugno, è in programma una nuova seduta di allenamento, in questo caso pomeridiana, a porte evidentemente chiuse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza del vigente protocollo