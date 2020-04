Ultime coronavirus - "Ecco una delle tante straordinarie prove di efficienza della Regione Campania in relazione all'emergenza coronavirus. In due settimane nasce un ospedale prefabbricato con 120 posti letto di terapia intensiva. In grande silenzio e con grande efficacia stiamo continuando a garantire la salute per le nostre famiglie e per tutti i cittadini campani", a scriverlo su Facebook è Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

